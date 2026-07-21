Эксперт рассказал, как совершать безопасные покупки в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ Главное правило безопасного интернет-шопинга — совершать покупки только на проверенных сайтах и маркетплейсах.

Перед оплатой следует проверить адрес сайта, наличие защищенного соединения и отзывы о продавце.

Рекомендуется заводить отдельную карту для интернет-покупок и переводить на нее только необходимую сумму.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Главное правило безопасного интернет-шопинга - совершать покупки только на проверенных сайтах и маркетплейсах, также перед оплатой стоит проверять адрес сайта и отзывы о продавце, рассказал РИА Новости руководитель департамента информационной безопасности "Банки.ру" Тимур Гараев.

"Главное правило - совершать покупки только на проверенных сайтах и маркетплейсах. Перед оплатой стоит проверить адрес сайта (мошенники часто создают сайты-двойники), наличие защищенного соединения (https и значок замка), а также отзывы о продавце", - перечислил он.

Не рекомендуется переходить к оплате по ссылкам из писем, мессенджеров или соцсетей - лучше самостоятельно открыть сайт через браузер, добавил эксперт.

Наконец, оплачивать покупки желательно через защищенное интернет-соединение, а не через публичный Wi-Fi, сказал Гараев.