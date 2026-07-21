Эксперт рассказал, как совершать безопасные покупки в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главное правило безопасного интернет-шопинга — совершать покупки только на проверенных сайтах и маркетплейсах.
- Перед оплатой следует проверить адрес сайта, наличие защищенного соединения и отзывы о продавце.
- Рекомендуется заводить отдельную карту для интернет-покупок и переводить на нее только необходимую сумму.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Главное правило безопасного интернет-шопинга - совершать покупки только на проверенных сайтах и маркетплейсах, также перед оплатой стоит проверять адрес сайта и отзывы о продавце, рассказал РИА Новости руководитель департамента информационной безопасности "Банки.ру" Тимур Гараев.
"Главное правило - совершать покупки только на проверенных сайтах и маркетплейсах. Перед оплатой стоит проверить адрес сайта (мошенники часто создают сайты-двойники), наличие защищенного соединения (https и значок замка), а также отзывы о продавце", - перечислил он.
Не рекомендуется переходить к оплате по ссылкам из писем, мессенджеров или соцсетей - лучше самостоятельно открыть сайт через браузер, добавил эксперт.
Наконец, оплачивать покупки желательно через защищенное интернет-соединение, а не через публичный Wi-Fi, сказал Гараев.
Эксперт порекомендовал заводить отдельную карту для интернет-покупок. По его словам, это одна из наиболее эффективных мер безопасности. Лучше переводить на нее только сумму, необходимую для конкретной покупки, уточнил Гараев. Если реквизиты карты окажутся скомпрометированы, потенциальный ущерб будет ограничен остатком на ней, а основные средства останутся защищены, объяснил он.