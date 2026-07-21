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СМИ: глава ФБР планирует поездку в Россию в октябре - РИА Новости, 21.07.2026
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00:13 21.07.2026 (обновлено: 08:21 21.07.2026)
СМИ: глава ФБР планирует поездку в Россию в октябре

Politico: глава ФБР Патель планирует посетить Россию в октябре

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКэш Патель
Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кэш Патель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию 14–15 октября.
  • Он предположительно остановится в Москве, а затем — в Санкт-Петербурге.
  • По утверждению Politico, принимающей стороной, вероятно выступит ФСБ.
НЬЮ-ЙОРК, 21 июл — РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию, утверждает Politico со ссылкой на американских чиновников.
«

"Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию позднее в этом году, предположительно, в середине октября", — говорится в публикации.

По данным издания, поездка Пателя запланирована на 14-15 октября. Сначала он остановится в Москве, а затем — в Санкт-Петербурге.
Как утверждает Politico, в качестве принимающей стороны, вероятно, выступит ФСБ.
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В миреРоссияСШАМоскваКэш ПательPoliticoФБРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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