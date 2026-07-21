СМИ: глава ФБР планирует поездку в Россию в октябре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию 14–15 октября.
- Он предположительно остановится в Москве, а затем — в Санкт-Петербурге.
- По утверждению Politico, принимающей стороной, вероятно выступит ФСБ.
НЬЮ-ЙОРК, 21 июл — РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию, утверждает Politico со ссылкой на американских чиновников.
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"Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию позднее в этом году, предположительно, в середине октября", — говорится в публикации.
По данным издания, поездка Пателя запланирована на 14-15 октября. Сначала он остановится в Москве, а затем — в Санкт-Петербурге.
Как утверждает Politico, в качестве принимающей стороны, вероятно, выступит ФСБ.
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17 июля, 09:41