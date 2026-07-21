СМИ: глава ФБР планирует поездку в Россию в октябре

"Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию позднее в этом году, предположительно, в середине октября", — говорится в публикации.

По данным издания, поездка Пателя запланирована на 14-15 октября. Сначала он остановится в Москве, а затем — в Санкт-Петербурге.