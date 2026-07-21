В Подмосковье две собаки напали на ребенка на детской площадке

Краткий пересказ от РИА ИИ Две собаки породы «американский булли» напали на пятилетнего ребенка на детской площадке в деревне Павловское в Московской области.

В результате нападения ребенок получил укушено-рваные раны и гематому, был госпитализирован.

В отношении владельца собак возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Две собаки напали на ребенка на детской площадке в деревне Павловское в Московской области, они принадлежат местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Подмосковья.

"На детской площадке в деревне Павловское муниципального округа Истра две собаки породы "американский булли", принадлежащие местному жителю, напали на малолетнего 2020 года рождения... По данному факту следственным органом в отношении владельца собак возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении в канале надзорного органа на платформе "Макс ".

В прокуратуре уточнили, что в результате нападения ребенок получил укушено-рваные раны волосистой части головы, теменной области, левого плеча, а также гематому грудной клетки и был госпитализирован в медицинское учреждение.