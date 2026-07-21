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В Подмосковье две собаки напали на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 21.07.2026
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21:42 21.07.2026
В Подмосковье две собаки напали на ребенка на детской площадке

В Подмосковье две собаки напали на 5-летнего ребенка на детской площадке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две собаки породы «американский булли» напали на пятилетнего ребенка на детской площадке в деревне Павловское в Московской области.
  • В результате нападения ребенок получил укушено-рваные раны и гематому, был госпитализирован.
  • В отношении владельца собак возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Две собаки напали на ребенка на детской площадке в деревне Павловское в Московской области, они принадлежат местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Подмосковья.
"На детской площадке в деревне Павловское муниципального округа Истра две собаки породы "американский булли", принадлежащие местному жителю, напали на малолетнего 2020 года рождения... По данному факту следственным органом в отношении владельца собак возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении в канале надзорного органа на платформе "Макс".
В прокуратуре уточнили, что в результате нападения ребенок получил укушено-рваные раны волосистой части головы, теменной области, левого плеча, а также гематому грудной клетки и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Следователем проводится осмотр места происшествия, а также допрос очевидцев, добавляется в сообщении в канале подмосковного главка СК РФ. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. Как отметили в главке, ребенку пять лет.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияИстраСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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