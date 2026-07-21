ВМС США получат подлодки Virginia с задержкой более чем на два года

Краткий пересказ от РИА ИИ Передача атомных подводных лодок типа Virginia военно-морским силам США отстает от графика Пентагона в среднем более чем на два года.

Дональд Трамп потребовал от руководства General Dynamics ускорить строительство подлодок для американского флота.

Подводный флот США в настоящее время насчитывает 71 атомную подлодку.

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Передача военно-морским силам США атомных подводных лодок типа Virginia отстает от графика Пентагона в среднем больше чем на два года, выяснило РИА Новости, изучив документы ведомства.

Американский лидер Дональд Трамп 15 июля потребовал от руководства General Dynamics ускорить строительство подлодок для американского флота. Эта компания производит в том числе подлодки типа Virginia.

Как подсчитало РИА Новости, 11 подлодок типа Virginia, передачу которых ВМС планировали в период с 2019 по 2023 год, в среднем отстали от графика на два года и три месяца.

Если первые подлодки передавались с задержкой всего в несколько месяцев, то последующие выбились из графика уже на несколько лет. Так, USS New Jersey была передана ВМС примерно на два года и восемь месяцев позже намеченного срока, USS Iowa - почти на три года, USS Massachusetts - примерно на три года и пять месяцев, а USS Idaho - с опозданием около трех лет.

При этом задержки продолжают расти и в отношении еще не достроенных субмарин. Например, USS Arkansas планировали передать ВМС в апреле 2023 года, однако на данный момент отставание уже превысило три года.