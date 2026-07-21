Россия обогнала Германию по производству пива

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию.

В 2025 году Россия произвела 90,1 миллиона гектолитров пива, а Германия — 79,2 миллиона гектолитров.

Китай остался крупнейшим производителем пива в мире с результатом 353,6 миллиона гектолитров в 2025 году.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию, следует из доклада международной компании Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию, следует из доклада международной компании BarthHaas

Так, в прошлом году Россия произвела 90,1 миллиона гектолитров пива, а в Германии выпуск составил 79,2 миллиона.

« "В Европе производство пива сократилось в общей сложности на 8,4 миллиона гектолитров. Это было связано прежде всего со значительным снижением выпуска в Германии - на 4,7 миллиона гектолитров", - отмечается в докладе.

Крупнейшим производителем пива в мире остался Китай, где в 2025 году выпустили 353,6 миллиона гектолитров. На втором месте оказались США с 174,9 миллиона гектолитров, на третьем — Бразилия со 151,1 миллиона.

Четвертым производителем пива стала Мексика (147,9 миллиона гектолитров), а вслед за ней по объему производства расположились Россия и Германия.