Россия обогнала Германию по производству пива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию.
- В 2025 году Россия произвела 90,1 миллиона гектолитров пива, а Германия — 79,2 миллиона гектолитров.
- Китай остался крупнейшим производителем пива в мире с результатом 353,6 миллиона гектолитров в 2025 году.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию, следует из доклада международной компании BarthHaas.
Россия вчетверо сократила импорт европейского пива
19 апреля, 05:39
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"В Европе производство пива сократилось в общей сложности на 8,4 миллиона гектолитров. Это было связано прежде всего со значительным снижением выпуска в Германии - на 4,7 миллиона гектолитров", - отмечается в докладе.
Крупнейшим производителем пива в мире остался Китай, где в 2025 году выпустили 353,6 миллиона гектолитров. На втором месте оказались США с 174,9 миллиона гектолитров, на третьем — Бразилия со 151,1 миллиона.
Четвертым производителем пива стала Мексика (147,9 миллиона гектолитров), а вслед за ней по объему производства расположились Россия и Германия.
В целом в 2025 году в мире было произведено 1,9 миллиарда гектолитров пива, примерно на 1% меньше, чем в 2024 году.