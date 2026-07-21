Рейтинг@Mail.ru
Производство пива в Германии рухнуло до исторического минимума, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 21.07.2026 (обновлено: 17:14 21.07.2026)
Производство пива в Германии рухнуло до исторического минимума, пишут СМИ

RP: Производство пива в Германии рухнуло до исторического минимума в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПивные бутылки
Пивные бутылки - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Пивные бутылки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Производство пива в Германии в 2025 году упало ниже 80 миллионов гектолитров.
  • Несмотря на спад, Германия сохранила шестое место в мировом рейтинге пивоваренных держав.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Производство пива упало в Германии в 2025 году ниже отметки в 80 миллионов гектолитров, достигнув исторического минимума, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на доклад крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas.
"Немецкий рынок пива переживает исторический спад: производство впервые упало ниже 80 миллионов гектолитров в 2025 году - на 5,6% меньше (чем в 2024 году - ред.)", - говорится в публикации издания со ссылкой на доклад.
Rheinische Post не указывает, с какого года в рамках данной статистики ведется отсчет объемов производства. Несмотря на рекордный спад, согласно документу, Германия сохранила шестое место в мировом рейтинге пивоваренных держав - после Китая, США, Бразилии, Мексики и России.
Как следует из публикации, мировое производство пива снизилось до 1,896 миллиарда гектолитров. Примечательно, что рост производства зафиксирован только в Африке, тогда как на всех остальных континентах наблюдалось снижение за небольшим исключением ряда стран. По словам главы BarthHaas Томаса Райзера, отрасль переживает "фазу глубоких структурных изменений"- в "традиционных пивных" странах потребление снижается или падает, а безалкогольные и слабоалкогольные напитки набирают популярность.
Пивоварня Хейнекен - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Россия сократила импорт пива из недружественных стран
17 июля, 00:48
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала