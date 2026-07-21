Производство пива в Германии рухнуло до исторического минимума, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Производство пива в Германии в 2025 году упало ниже 80 миллионов гектолитров.
- Несмотря на спад, Германия сохранила шестое место в мировом рейтинге пивоваренных держав.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Производство пива упало в Германии в 2025 году ниже отметки в 80 миллионов гектолитров, достигнув исторического минимума, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на доклад крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas.
"Немецкий рынок пива переживает исторический спад: производство впервые упало ниже 80 миллионов гектолитров в 2025 году - на 5,6% меньше (чем в 2024 году - ред.)", - говорится в публикации издания со ссылкой на доклад.
Как следует из публикации, мировое производство пива снизилось до 1,896 миллиарда гектолитров. Примечательно, что рост производства зафиксирован только в Африке, тогда как на всех остальных континентах наблюдалось снижение за небольшим исключением ряда стран. По словам главы BarthHaas Томаса Райзера, отрасль переживает "фазу глубоких структурных изменений"- в "традиционных пивных" странах потребление снижается или падает, а безалкогольные и слабоалкогольные напитки набирают популярность.
Россия сократила импорт пива из недружественных стран
17 июля, 00:48