Производство пива в Германии рухнуло до исторического минимума, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Производство пива в Германии в 2025 году упало ниже 80 миллионов гектолитров.

Несмотря на спад, Германия сохранила шестое место в мировом рейтинге пивоваренных держав.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Производство пива упало в Германии в 2025 году ниже отметки в 80 миллионов гектолитров, достигнув исторического минимума, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на доклад крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas.

"Немецкий рынок пива переживает исторический спад: производство впервые упало ниже 80 миллионов гектолитров в 2025 году - на 5,6% меньше (чем в 2024 году - ред.)", - говорится в публикации издания со ссылкой на доклад.

Rheinische Post не указывает, с какого года в рамках данной статистики ведется отсчет объемов производства. Несмотря на рекордный спад, согласно документу, Германия сохранила шестое место в мировом рейтинге пивоваренных держав - после Китая , США, Бразилии, Мексики и России.