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Умер народный художник России Владимир Пименов - РИА Новости, 21.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:17 21.07.2026
Умер народный художник России Владимир Пименов

Народный художник России Владимир Пименов умер на 86-м году жизни

© Фото : Иван Новиков-Двинский, пресс-служба РАХВладимир Пименов
Владимир Пименов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Иван Новиков-Двинский, пресс-служба РАХ
Владимир Пименов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов.
  • Его творчество было посвящено жизни российской провинции, а одной из главных тем работ стал родной Зарайск.
  • Президиум Российской академии художеств выразил соболезнования родным и близким, друзьям и соратникам Владимира Пименова.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник РФ Владимир Пименов скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе академии.
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"Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 20 июля 2026 года на 86-м году жизни скончался Владимир Сергеевич Пименов - народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Российской академии художеств.

В пресс-службе отметили, что творчество Пименова было воплощением искреннего и проникновенного рассказа о жизни российской провинции, о ее красоте и скромном очаровании. Он умел увидеть значимое в обыденном: в извилистых улочках старого города, в лицах его жителей, в пейзажах средней полосы России.
"В каждой картине, в каждом офорте чувствуется любовь художника к родному краю, верность простоте и искренности в изображении окружающего мира. Имя мастера неразрывно связано с историей Зарайска - он стал настоящим символом города, его гордостью и достоянием, а его работы - неотъемлемой частью культурного ландшафта", - подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что одной из главных тем в творчестве автора стал родной Зарайск: город и его окрестности, люди и уклад жизни, история и современность. Этой теме посвящены крупные циклы: "Семейная хроника", "Зарайская среда обитания", "Стрелецкая слобода" и другие. Кроме того, важной вехой в его творчестве стала уникальная портретная галерея четырех поколений зарайской семьи Новинских, над которой он работал в 2002–2009 годах: эту галерею художник передал в Московский музей современного искусства и музей "Зарайский кремль".
"Президиум Российской академии художеств выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и соратникам по профессии", - заключили в пресс-службе.
Пименов родился в 1941 году в Зарайске. В 1963 году окончил Рязанское художественное училище, после чего поступил на художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Наиболее широкую известность ему принесли произведения, посвященные родному Зарайску и жизни российской провинции, а также мультипликационный фильм "Мальчик и птица", созданный в соавторстве с Ларисой Зеневич и ставший их дипломной работой.
 
КультураРоссияЗарайскРоссийская академия художествМосковский музей современного искусстваВГИКВладимир Пименов
 
 
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