Умер народный художник России Владимир Пименов

Краткий пересказ от РИА ИИ Умер народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов.

Его творчество было посвящено жизни российской провинции, а одной из главных тем работ стал родной Зарайск.

Президиум Российской академии художеств выразил соболезнования родным и близким, друзьям и соратникам Владимира Пименова.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник РФ Владимир Пименов скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе академии.

« "Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 20 июля 2026 года на 86-м году жизни скончался Владимир Сергеевич Пименов - народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Российской академии художеств.

В пресс-службе отметили, что творчество Пименова было воплощением искреннего и проникновенного рассказа о жизни российской провинции, о ее красоте и скромном очаровании. Он умел увидеть значимое в обыденном: в извилистых улочках старого города, в лицах его жителей, в пейзажах средней полосы России.

"В каждой картине, в каждом офорте чувствуется любовь художника к родному краю, верность простоте и искренности в изображении окружающего мира. Имя мастера неразрывно связано с историей Зарайска - он стал настоящим символом города, его гордостью и достоянием, а его работы - неотъемлемой частью культурного ландшафта", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что одной из главных тем в творчестве автора стал родной Зарайск: город и его окрестности, люди и уклад жизни, история и современность. Этой теме посвящены крупные циклы: "Семейная хроника", "Зарайская среда обитания", "Стрелецкая слобода" и другие. Кроме того, важной вехой в его творчестве стала уникальная портретная галерея четырех поколений зарайской семьи Новинских, над которой он работал в 2002–2009 годах: эту галерею художник передал в Московский музей современного искусства и музей "Зарайский кремль".

"Президиум Российской академии художеств выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и соратникам по профессии", - заключили в пресс-службе.