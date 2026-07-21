"Уральские авиалинии" уволили пилота за пьянство перед рейсом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Пилота авиакомпании "Уральские авиалинии", который прибыл на рейс Москва – Краснодар пьяным, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел еще в феврале, но известно о нем стало только во вторник.