"Уральские авиалинии" уволили пилота за пьянство перед рейсом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» уволили за прибытие на рейс Москва — Краснодар в состоянии алкогольного опьянения.
- Инцидент произошел в феврале 2026 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Пилота авиакомпании "Уральские авиалинии", который прибыл на рейс Москва – Краснодар пьяным, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Инцидент произошел еще в феврале, но известно о нем стало только во вторник.
«
"Это случилось в феврале 2026 года. Его немедленно уволили из авиакомпании", – сказала собеседница агентства, не уточнив детали происшествия.
Как утверждают СМИ, борт должен был перевезти 162 пассажира из московского аэропорта "Домодедово" в Краснодар, но пилота на предполетном контроле выдали запах перегара и красные глаза.
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома
14 августа 2023, 12:52