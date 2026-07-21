Рейтинг@Mail.ru
"Уральские авиалинии" уволили пилота за пьянство перед рейсом - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 21.07.2026
"Уральские авиалинии" уволили пилота за пьянство перед рейсом

РИА Новости: "Уральские авиалинии" уволили пилота, который пришел на рейс пьяным

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк"Уральские авиалинии"
Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
"Уральские авиалинии". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» уволили за прибытие на рейс Москва — Краснодар в состоянии алкогольного опьянения.
  • Инцидент произошел в феврале 2026 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Пилота авиакомпании "Уральские авиалинии", который прибыл на рейс Москва – Краснодар пьяным, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Инцидент произошел еще в феврале, но известно о нем стало только во вторник.
«
"Это случилось в феврале 2026 года. Его немедленно уволили из авиакомпании", – сказала собеседница агентства, не уточнив детали происшествия.
Как утверждают СМИ, борт должен был перевезти 162 пассажира из московского аэропорта "Домодедово" в Краснодар, но пилота на предполетном контроле выдали запах перегара и красные глаза.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома
14 августа 2023, 12:52
 
ПроисшествияКраснодарМоскваУральские авиалинииДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала