ВС России продолжают бить по судам, перевозящим оружие ВСУ, заявил Песков

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.