Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России продолжают наносить удары по судам, задействованным в перевозке вооружений для киевского режима.
- По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие удары будут продолжаться.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами, мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима", - сказал Песков журналистам, комментируя вызов временного поверенного в делах России в МИД Индии на фоне информации ведомства о гибели индийских моряков на торговом судне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.