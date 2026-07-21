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ВС России продолжают бить по судам, перевозящим оружие ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2026
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12:40 21.07.2026 (обновлено: 13:35 21.07.2026)
ВС России продолжают бить по судам, перевозящим оружие ВСУ, заявил Песков

Песков: ВС России продолжают бить по судам, перевозящим оружие ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России продолжают наносить удары по судам, задействованным в перевозке вооружений для киевского режима.
  • По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие удары будут продолжаться.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами, мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима", - сказал Песков журналистам, комментируя вызов временного поверенного в делах России в МИД Индии на фоне информации ведомства о гибели индийских моряков на торговом судне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Вооруженные силы РФРоссияДмитрий Песков
 
 
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