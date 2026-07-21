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Песков прокомментировал учения ВС России в международных водах - РИА Новости, 21.07.2026
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12:40 21.07.2026 (обновлено: 12:42 21.07.2026)
Песков прокомментировал учения ВС России в международных водах

Песков: учения ВС России осуществляются в соответствии с международным правом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все учения и действия военных кораблей Вооруженных сил РФ осуществляются в соответствии с международным морским правом.
  • Дмитрий Песков прокомментировал недавние учения ВС РФ с боевой стрельбой в международных водах.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все учения и действия военных кораблей Вооруженных сил РФ осуществляются в соответствии с международным морским правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смотрите, все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом, поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков", - сказал он журналистам, комментируя недавние учения ВС РФ с боевой стрельбой в международных водах.
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БезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
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