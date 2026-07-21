Песков прокомментировал учения ВС России в международных водах

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все учения и действия военных кораблей Вооруженных сил РФ осуществляются в соответствии с международным морским правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Смотрите, все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом, поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков", - сказал он журналистам, комментируя недавние учения ВС РФ с боевой стрельбой в международных водах.