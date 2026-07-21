Песков: страны НАТО не раз говорили о планах разместить военных на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны ЕС и НАТО неоднократно говорили о планах разместить свои военные контингенты на Украине, заявил Песков.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Страны ЕС и НАТО неоднократно говорили о намерении разместить свои военные контингенты на Украине, это их реальные планы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза, и вынашивает в том числе в НАТО", - сказал он, комментируя заявления Европарламента о подготовке возможного развертывания европейского контингента на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.