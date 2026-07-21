Песков заявил об отсутствии планов организовать контакты Путина и Бернема

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что планов организовать контакты Путина и нового премьер-министра Великобритании Бернема нет.
- Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Британии после того, как король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов организовать контакты президента РФ Владимира Путина и нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.
"Нет, таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В понедельник король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность премьер-министра Британии.