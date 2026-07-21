Песков рассказал, для чего Россия проводит СВО

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия проводит СВО для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.