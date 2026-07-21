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Песков рассказал, для чего Россия проводит СВО - РИА Новости, 21.07.2026
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12:36 21.07.2026 (обновлено: 13:15 21.07.2026)
Песков рассказал, для чего Россия проводит СВО

Песков: РФ проводит СВО для того, чтобы на Украине не было войск НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Целью СВО является недопущение присутствия войск НАТО на территории Украины, заявил Песков.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия проводит СВО для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится", - заявил он, комментируя заявления из Европарламента, что учения "коалиции желающих" в Польше могут быть подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
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