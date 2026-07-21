Путин во вторник встретится с губернатором ЕАО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк.
- У президента запланированы и другие рабочие встречи.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. Сегодня он примет губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Путин регулярно занимается региональной проблематикой.
Также в графике президента, по словам Пескова, запланирован ряд рабочих встреч.