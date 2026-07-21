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Силовики задержали подозреваемого в убийстве пермского бизнесмена Лукова - РИА Новости, 21.07.2026
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13:02 21.07.2026
Силовики задержали подозреваемого в убийстве пермского бизнесмена Лукова

Силовики задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Лукова в 2023 году

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики задержали подозреваемого в убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова.
  • Предпринимателя застрелили возле бара в 2023 году.
  • Его партнера по бизнесу Руслана Шардакова и знакомого Андрея Широкова осудили на 16 и 17 лет колонии строгого режима за подстрекательства к убийству.
ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости. Силовики задержали исполнителя убийства пермского бизнесмена Александра Лукова, меры конспирации позволяли мужчине больше двух лет оставаться в тени, следует из сообщения СУ СКР по региону.
В октябре 2023 года возле бара на улице Первомайской в Орджоникидзевском районе Перми застрелили из огнестрельного оружия местного бизнесмена Александра Лукова. Следователи в тот же день возбудили уголовное дело. Через некоторое время силовики задержали партнера Лукова по бизнесу Руслана Шардакова, ему вменяли подстрекательство к убийству. Потом по этой же статье задержали его знакомого, хозяина речного теплохода-буксира Андрея Широкова. Суд назначил виновным наказание в виде 16 и 17 лет колонии строгого режима. В отношении исполнителя преступления дело было выделено в отдельное производство.
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"Задержан исполнитель убийства предпринимателя, совершенного по найму в 2023 году. Благодаря мерам конспирации исполнителю заказного убийства удавалось более двух лет оставаться неизобличенным", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве по найму и незаконном хранении огнестрельного оружия. Собеседник РИА Новости в правоохранительных органах региона подтвердил, что речь идет об исполнителе убийства бизнесмена Лукова.
Как установили следователи, бизнес-партнер Шардаков задумал убийство, так как хотел получить контроль над общим бизнесом и распределением доходов. Также он боялся результатов инициированного Луковым суда по оспариванию сделки, касающейся доли в праве собственности на одно из помещений в Перми.
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