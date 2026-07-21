Жителя Пензы будут судить за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Пензенской области передал министерству обороны Украины информацию о результатах атаки беспилотников на предприятие в Пензе.
- Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена).
САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после того, как передал министерству обороны Украины информацию о результатах атаки беспилотников на предприятие, сообщили в региональном УФСБ.
"Установлено, что подозреваемый посредством интернет-мессенджера Тelegram установил контакт с представителем министерства обороны Украины, которому инициативно передал информацию о результатах атаки украинских БПЛА по предприятию, расположенному в Пензе. Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена - ред.)", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что в настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступных действий мужчины 1987 года рождения.
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