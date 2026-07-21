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Пентагон запросил 1,7 миллиарда долларов на рост численности ВС США - РИА Новости, 21.07.2026
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23:20 21.07.2026
Пентагон запросил 1,7 миллиарда долларов на рост численности ВС США

РИА Новости: Пентагон запросил $1,7 млрд на рост численности вооруженных сил США

© Фото : The Pentagon Official Web SiteПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : The Pentagon Official Web Site
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон запросил 1,7 миллиарда долларов на увеличение численности и укрепление личного состава вооруженных сил США, включая медицинский персонал.
  • Также Пентагон запросил 11,6 миллиарда долларов на обеспечение превосходства США в цифровой среде, развитие беспилотников, передовые вычислительные технологии и совместную киберзащиту.
ВАШИНГТОН, 21 июля — РИА Новости. Пентагон запросил 1,7 миллиарда долларов на дальнейшее увеличение численности и укрепление личного состава вооруженных сил США, включая медицинский персонал, следует из запроса Пентагона на дополнительное финансирование, с которым ознакомилось РИА Новости.
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"(Требуются - ред.) 1,7 миллиарда долларов на продолжение роста нашего военного персонала и мощи, включая медицинский персонал, на фоне рекордных показателей набора", - говорится в документе.
Кроме того, Пентагон запросил 11,6 миллиарда долларов на обеспечение превосходства США в цифровой среде, развитие беспилотников, передовые вычислительные технологии и совместную киберзащиту.
По данным USAFacts, по состоянию на декабрь 2025 года вооруженные силы США насчитывали в общей сложности 2,81 миллиона человек по всему миру, среди которых 2,1 миллиона военнослужащих и свыше 715 тысяч гражданских сотрудников.
Эти силы распределены по шести основным видам войск: армия, ВМС, ВВС, корпус морской пехоты, береговая охрана и космические силы. Из них около 1,33 миллиона военнослужащие действительной службы, а порядка 770 тысяч - национальная гвардия и резервы.
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