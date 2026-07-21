СМИ: Пентагон переживает резкую нехватку средств на фоне конфликта с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджетных средств из-за конфликта с Ираном, пишет американская газета Washington Post.
- Военному ведомству пришлось сократить затраты на подготовку военных и инфраструктурные проекты.
- Финансирование ВМС и ВВС США может закончиться до конца месяца из-за направления войск на Ближний Восток.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Некоторые направления финансирования Пентагона настолько истощены эскалацией конфликта с Ираном, что могут иссякнуть уже в течение нескольких недель, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджетных средств, вызванной в основном конфликтом с Ираном. Некоторые важнейшие направления финансирования могут закончиться в течение нескольких недель, в то время как президент Дональд Трамп идет на эскалацию", — пишет газета со ссылкой на американских законодателей, а также действующих и бывших чиновников.
Более того, на фоне расходов, вызванных конфликтом, военному ведомству уже пришлось сократить затраты на подготовку военных и инфраструктурные проекты, которые поддерживают боеготовность американских войск.
В то же время финансирование ВМС и ВВС США, предусмотренное на этот финансовый год, может закончиться до конца месяца из-за того, что войскам пришлось направить самолеты и корабли на Ближний Восток.
"Учения и тренировки, которые помогают поддерживать подразделения в боевой готовности, ограничиваются или отменяются. Бюджет на оборудование, оснащение и техническое обслуживание также сокращается, чтобы покрыть дефицит средств", — говорится в материале.
Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.