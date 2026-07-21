Средняя пенсия работающих россиян за год выросла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний размер пенсионного обеспечения работающих в России граждан за год вырос примерно на 2 623 рубля.
- В июне 2026 года средний размер пенсии работающих в России составлял 23 737 рублей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения работающих в России граждан за год вырос примерно на 2,6 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средняя пенсия работающих в России за год выросла на 2 623 рубля. В июне 2026 года пенсионеры в среднем получали 23 737 рублей, а год назад в аналогичный период эта сумма составляла 21 114 рублей.
Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля.