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Средняя пенсия работающих россиян за год выросла - РИА Новости, 21.07.2026
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01:49 21.07.2026 (обновлено: 01:50 21.07.2026)
Средняя пенсия работающих россиян за год выросла

РИА Новости: средняя пенсия россиян за год выросла на 2,6 тысячи рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсионного обеспечения работающих в России граждан за год вырос примерно на 2 623 рубля.
  • В июне 2026 года средний размер пенсии работающих в России составлял 23 737 рублей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения работающих в России граждан за год вырос примерно на 2,6 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средняя пенсия работающих в России за год выросла на 2 623 рубля. В июне 2026 года пенсионеры в среднем получали 23 737 рублей, а год назад в аналогичный период эта сумма составляла 21 114 рублей.
Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля.
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