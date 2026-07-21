На Урале начали проверку после массовой гибели пчел

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе Челябинской области.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проводит комплексную проверку после обращения гражданина о массовой гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина в Аргаяшском районе.

В рамках проверки отобраны пробы почвы и зелени, которые отправлены в лабораторию.

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе Челябинской области, рассказали РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

СМИ во вторник написали о массовой гибели пчел в Аргаяшском районе - речь может идти о более 5 миллионах насекомых. Возможно, пчелы попали под обработку сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили.

"Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации СМИ о массовой гибели пчел", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора , ведомство также проводит комплексную проверку после обращения гражданина о массовой гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина в Аргаяшском районе.

"Отобраны пробы почвы и зелени, которые отправлены в лабораторию", - уточнили в ведомстве.

В управлении не смогли пояснить, о каком количестве погибших пчел идет речь.