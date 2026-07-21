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На Урале начали проверку после массовой гибели пчел - РИА Новости, 21.07.2026
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11:20 21.07.2026
На Урале начали проверку после массовой гибели пчел

Природоохранная прокуратура начала проверку после массовой гибели пчел на Урале

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПчела
Пчела - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе Челябинской области.
  • Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проводит комплексную проверку после обращения гражданина о массовой гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина в Аргаяшском районе.
  • В рамках проверки отобраны пробы почвы и зелени, которые отправлены в лабораторию.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе Челябинской области, рассказали РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
СМИ во вторник написали о массовой гибели пчел в Аргаяшском районе - речь может идти о более 5 миллионах насекомых. Возможно, пчелы попали под обработку сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили.
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"Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации СМИ о массовой гибели пчел", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ведомство также проводит комплексную проверку после обращения гражданина о массовой гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина в Аргаяшском районе.
"Отобраны пробы почвы и зелени, которые отправлены в лабораторию", - уточнили в ведомстве.
В управлении не смогли пояснить, о каком количестве погибших пчел идет речь.
Предварительно, по данным пресс-службы, проверка показала, что пасека заявителя не зарегистрирована в системе, а в администрации Аргаяшского муниципального округа сообщили, что указанные участки используются для выращивания рапса.
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ПроисшествияУралЧелябинская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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