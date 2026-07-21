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Пашинян поздравил Бернема с назначением на пост премьера Британии - РИА Новости, 21.07.2026
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17:39 21.07.2026

Пашинян поздравил Бернема с назначением на пост премьера Британии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никол Пашинян поздравил Энди Бернема с назначением на пост главы британского правительства.
  • Пашинян выразил надежду на углубление стратегического партнерства между Арменией и Великобританией.
ЕРЕВАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении Энди Бернему с назначением на пост главы британского правительства, заявил, что с нетерпением ждет возможности сотрудничества с ним.
В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера Великобритании.
"Искренние поздравляю с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства. С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с вами для углубления стратегического партнерства между Арменией и Великобританией, а также для укрепления дружбы между нашими народами", - написал Пашинян в соцсети X.
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В миреАрменияВеликобританияНикол ПашинянЭнди БернемКир Стармер
 
 
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