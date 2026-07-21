Пашинян поздравил Бернема с назначением на пост премьера Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никол Пашинян поздравил Энди Бернема с назначением на пост главы британского правительства.
- Пашинян выразил надежду на углубление стратегического партнерства между Арменией и Великобританией.
ЕРЕВАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении Энди Бернему с назначением на пост главы британского правительства, заявил, что с нетерпением ждет возможности сотрудничества с ним.
В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера Великобритании.
"Искренние поздравляю с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства. С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с вами для углубления стратегического партнерства между Арменией и Великобританией, а также для укрепления дружбы между нашими народами", - написал Пашинян в соцсети X.
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20 июля, 16:18