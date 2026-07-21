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Пашинян рассказал, как Армения может изменить ход истории, рассказав притчу - РИА Новости, 21.07.2026
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19:45 21.07.2026 (обновлено: 20:18 21.07.2026)
Пашинян рассказал, как Армения может изменить ход истории, рассказав притчу

Пашинян рассказал, как Армения может изменить историю, рассказав притчу о птичке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян рассказал притчу о бьющейся о стекло птичке.
  • В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором птица пытается выбраться из помещения.
  • Пашинян заявил, что единственный способ для птички выбраться — это отказаться от логики биться о стекло и выбрать другой путь, и это то, что нужно знать о истории Армении.
ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян при помощи придуманной им притчи о бьющейся о стекло птичке рассказал, как Армения может поменять ход истории.
В своем Telegram-канале Пашинян опубликовал видео, на котором крошечная птица бьется в окно помещения, пытаясь выбраться наружу.
"Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство", - заявил Пашинян в закадровом тексте. По его словам, сколько бы птица ни летала, ни билась, ни продолжала то же самое действие — у нее не получится, она не сможет выбраться.
"Между тем реальность такова, что вот здесь, рядом, совсем рядом, есть открытая дверь, через которую можно выйти, и единственный способ для нашей птички выбраться — это отказаться от этой логики постоянно биться о стекло и выбрать другой путь. И, по сути, это то, что нужно знать о нашей истории", - заявил Пашинян.
Ранее власти Армении заявляли, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности.
В марте этого года Пашинян обнародовал формулу независимости страны, заявив, что ее можно обеспечить, заменив зависимость от немногих на зависимость от многих.
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