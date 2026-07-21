Пашинян рассказал, как Армения может изменить ход истории, рассказав притчу

Краткий пересказ от РИА ИИ Пашинян рассказал притчу о бьющейся о стекло птичке.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором птица пытается выбраться из помещения.

Пашинян заявил, что единственный способ для птички выбраться — это отказаться от логики биться о стекло и выбрать другой путь, и это то, что нужно знать о истории Армении.

ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян при помощи придуманной им притчи о бьющейся о стекло птичке рассказал, как Армения может поменять ход истории.

В своем Telegram-канале Пашинян опубликовал видео, на котором крошечная птица бьется в окно помещения, пытаясь выбраться наружу.

"Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство", - заявил Пашинян в закадровом тексте. По его словам, сколько бы птица ни летала, ни билась, ни продолжала то же самое действие — у нее не получится, она не сможет выбраться.

"Между тем реальность такова, что вот здесь, рядом, совсем рядом, есть открытая дверь, через которую можно выйти, и единственный способ для нашей птички выбраться — это отказаться от этой логики постоянно биться о стекло и выбрать другой путь. И, по сути, это то, что нужно знать о нашей истории", - заявил Пашинян.

Ранее власти Армении заявляли, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности.