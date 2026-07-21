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Число погибших при крушении парома у берегов Гайаны возросло до 27 - РИА Новости, 21.07.2026
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05:09 21.07.2026
Число погибших при крушении парома у берегов Гайаны возросло до 27

Число погибших при крушении парома MV Barima у берегов Гайаны возросло до 27

© Фото : соцсети премьер-министра Гайаны Марка ФиллипсаСпасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны
Спасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : соцсети премьер-министра Гайаны Марка Филлипса
Спасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате крушения парома MV Barima у берегов Гайаны возросло до 27.
  • Еще 83 человека числятся пропавшими без вести.
  • Место нахождения затонувшего судна подтверждено, к поисково-спасательной операции присоединились французские водолазы и будут привлечены специалисты из Тринидада и Тобаго.
МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Число погибших в результате крушения парома MV Barima у берегов Гайаны возросло до 27, еще 83 человека числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Филлипса.
"На данном этапе операции число спасенных, включая пассажиров и членов экипажа, составляет 69 человек. На настоящий момент обнаружены 27 тел. Последние данные свидетельствуют о том, что еще 83 человека предстоит найти", - сказано в заявлении Филлипса, опубликованном на сайте правительства Гайаны.
По словам премьер-министра, место нахождения затонувшего судна подтверждено - паром обнаружили лежащим на морском дне примерно в девяти морских милях от побережья Девоншир-Касл, недалеко от места, откуда ранее поступил сигнал бедствия.
Филлипс сообщил, что к поисково-спасательной операции присоединились 15 французских водолазов, направленных вооруженными силами Франции. Дополнительные возможности для проведения поисковых и водолазных работ также предоставит Тринидад и Тобаго.
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