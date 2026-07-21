Число погибших при крушении парома у берегов Гайаны возросло до 27

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате крушения парома MV Barima у берегов Гайаны возросло до 27.
- Еще 83 человека числятся пропавшими без вести.
- Место нахождения затонувшего судна подтверждено, к поисково-спасательной операции присоединились французские водолазы и будут привлечены специалисты из Тринидада и Тобаго.
МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Число погибших в результате крушения парома MV Barima у берегов Гайаны возросло до 27, еще 83 человека числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Филлипса.
"На данном этапе операции число спасенных, включая пассажиров и членов экипажа, составляет 69 человек. На настоящий момент обнаружены 27 тел. Последние данные свидетельствуют о том, что еще 83 человека предстоит найти", - сказано в заявлении Филлипса, опубликованном на сайте правительства Гайаны.
По словам премьер-министра, место нахождения затонувшего судна подтверждено - паром обнаружили лежащим на морском дне примерно в девяти морских милях от побережья Девоншир-Касл, недалеко от места, откуда ранее поступил сигнал бедствия.
Филлипс сообщил, что к поисково-спасательной операции присоединились 15 французских водолазов, направленных вооруженными силами Франции. Дополнительные возможности для проведения поисковых и водолазных работ также предоставит Тринидад и Тобаго.