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В Марьино благоустроят парк имени Артема Боровика - РИА Новости, 21.07.2026
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12:27 21.07.2026
В Марьино благоустроят парк имени Артема Боровика

На юго-востоке Москвы благоустроят парк имени Артема Боровика

© Telegram/Городское хозяйство МосквыПроектное решение по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке Москвы
Проектное решение по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Проектное решение по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке Москвы
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Парк имени Артема Боровика - одна из главных точек притяжения района Марьино, он расположен на пересечении улиц Братиславская и Перерва, в непосредственной близости от станции метро "Братиславская. В этом году обновим инфраструктуру парка, отреставрируем существующий мемориал и создадим мемориальный комплекс, визитной карточкой которого станет инсталляция "Печатный след" с цитатами журналиста", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что в рамках проекта приведут в порядок дорожно-тропиночную сеть, установят удобные скамейки для отдыха, парковые качели и беседки с навесом.
"Качественное освещение - необходимое условие комфортной городской среды, в ходе работ заменим в парке фонари и систему видеонаблюдения. Для детей разных возрастов обустроим новые игровые городки, отремонтируем сцену для проведения мероприятий. Для любителей уличного фитнеса сделаем многофункциональную спортивную зону", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На всей территории парка дополнительно высадят деревья и обустроят газон.
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