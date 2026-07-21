В Марьино благоустроят парк имени Артема Боровика

Проектное решение по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке Москвы

Проектное решение по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Парк имени Артема Боровика - одна из главных точек притяжения района Марьино, он расположен на пересечении улиц Братиславская и Перерва, в непосредственной близости от станции метро "Братиславская. В этом году обновим инфраструктуру парка, отреставрируем существующий мемориал и создадим мемориальный комплекс, визитной карточкой которого станет инсталляция "Печатный след" с цитатами журналиста", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что в рамках проекта приведут в порядок дорожно-тропиночную сеть, установят удобные скамейки для отдыха, парковые качели и беседки с навесом.

"Качественное освещение - необходимое условие комфортной городской среды, в ходе работ заменим в парке фонари и систему видеонаблюдения. Для детей разных возрастов обустроим новые игровые городки, отремонтируем сцену для проведения мероприятий. Для любителей уличного фитнеса сделаем многофункциональную спортивную зону", - рассказал Бирюков.