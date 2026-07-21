В КНР заявили о готовности сотрудничать с Россией в области защиты панд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай готов продолжать сотрудничество с Россией в области защиты больших панд.
- Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем о том, чтобы панда Катюша осталась жить в России.
- Китай отмечает, что по соглашению все панды мира принадлежат КНР.
ПЕКИН, 21 июл - РИА Новости. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией в области зашиты больших панд, заявили РИА Новости в МИД КНР.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что зоосад ведет переговоры с Китаем, чтобы панда Катюша осталась жить в России. При этом, по ее словам, китайская сторона отмечает, что по соглашению все панды мира принадлежат КНР.
"Китай готов продолжать сотрудничество с международными партнерами, включая Россию, в области защиты большой панды и других видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также в сфере биоразнообразия, внося свой вклад в глобальное сохранение экологии", - заявили в МИД КНР на вопрос о том, готов ли Китай оставить Катюшу в России на более длительное время.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что "в России китайские большие панды пользуется всеобщей любовью, что способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя странами".