Рейтинг@Mail.ru
В КНР заявили о готовности сотрудничать с Россией в области защиты панд - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 21.07.2026
В КНР заявили о готовности сотрудничать с Россией в области защиты панд

МИД КНР: Пекин готов продолжать сотрудничество с РФ в области защиты панд

© Пресс-служба Московского зоопаркаПанда Катюша
Панда Катюша - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Пресс-служба Московского зоопарка
Панда Катюша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай готов продолжать сотрудничество с Россией в области защиты больших панд.
  • Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем о том, чтобы панда Катюша осталась жить в России.
  • Китай отмечает, что по соглашению все панды мира принадлежат КНР.
ПЕКИН, 21 июл - РИА Новости. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией в области зашиты больших панд, заявили РИА Новости в МИД КНР.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что зоосад ведет переговоры с Китаем, чтобы панда Катюша осталась жить в России. При этом, по ее словам, китайская сторона отмечает, что по соглашению все панды мира принадлежат КНР.
"Китай готов продолжать сотрудничество с международными партнерами, включая Россию, в области защиты большой панды и других видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также в сфере биоразнообразия, внося свой вклад в глобальное сохранение экологии", - заявили в МИД КНР на вопрос о том, готов ли Китай оставить Катюшу в России на более длительное время.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что "в России китайские большие панды пользуется всеобщей любовью, что способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя странами".
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Союзе зоопарков рассказали, сколько стоит содержание панды
30 мая, 08:27
 
В миреРоссияКитайСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала