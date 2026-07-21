"Китай готов продолжать сотрудничество с международными партнерами, включая Россию, в области защиты большой панды и других видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также в сфере биоразнообразия, внося свой вклад в глобальное сохранение экологии", - заявили в МИД КНР на вопрос о том, готов ли Китай оставить Катюшу в России на более длительное время.