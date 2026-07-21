Краткий пересказ от РИА ИИ Телохранитель американской журналистки Кэндис Оуэнс перенес инсульт во время визита в Россию и был прооперирован врачами ГКБ №29 имени Баумана в Москве.

Медики восстановили кровоток в участке мозга пациента и предотвратили летальный исход.

Оуэнс поблагодарила Путина, российский народ и врачей за спасение своего телохранителя.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Телохранитель американской журналистки Кэндис Оуэнс, перенесший инсульт во время визита в Россию, был прооперирован врачами ГКБ №29 имени Баумана в Москве, медики восстановили кровоток в участке мозга и предотвратили летальный исход, сообщается в Телохранитель американской журналистки Кэндис Оуэнс, перенесший инсульт во время визита в Россию, был прооперирован врачами ГКБ №29 имени Баумана в Москве, медики восстановили кровоток в участке мозга и предотвратили летальный исход, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Ранее телеканал RT сообщил, что американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение ее телохранителя, перенесшего инсульт во время ее недавнего визита в Россию.

"Благодарим Кэндис Оуэнс за такой теплый отзыв о работе столичного здравоохранения. Для московских врачей лучшая оценка работы - это спасенная жизнь и здоровье каждого пациента. В экстренной ситуации медицинская команда ГКБ №29 имени Баумана сработала быстро и слаженно, чтобы как можно скорее оказать необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Анастасия Федорова, слова которой приводятся в сообщении, рассказала, что пациент поступил с острым ишемическим инсультом: тромб перекрыл кровоток в области мозга, которая отвечает за все важные жизненные функции: дыхание и сердечно-сосудистую систему.

"Если бы вовремя не провели вмешательство, все могло закончиться очень плохо, вплоть до летального исхода", - подчеркнула Федорова.

Уточняется, что врачи восстановили кровоток, чтобы этот участок мозга снова начал получать кислород - это позволило спасти пациента.