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Московские врачи рассказали, как спасли телохранителя журналистки из США - РИА Новости, 21.07.2026
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15:15 21.07.2026
Московские врачи рассказали, как спасли телохранителя журналистки из США

В Москве прооперировали телохранителя журналистки из США Оуэнс

© Depositphotos.com / gpointstudioВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Depositphotos.com / gpointstudio
Врачи во время операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телохранитель американской журналистки Кэндис Оуэнс перенес инсульт во время визита в Россию и был прооперирован врачами ГКБ №29 имени Баумана в Москве.
  • Медики восстановили кровоток в участке мозга пациента и предотвратили летальный исход.
  • Оуэнс поблагодарила Путина, российский народ и врачей за спасение своего телохранителя.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Телохранитель американской журналистки Кэндис Оуэнс, перенесший инсульт во время визита в Россию, был прооперирован врачами ГКБ №29 имени Баумана в Москве, медики восстановили кровоток в участке мозга и предотвратили летальный исход, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее телеканал RT сообщил, что американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение ее телохранителя, перенесшего инсульт во время ее недавнего визита в Россию.
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"Благодарим Кэндис Оуэнс за такой теплый отзыв о работе столичного здравоохранения. Для московских врачей лучшая оценка работы - это спасенная жизнь и здоровье каждого пациента. В экстренной ситуации медицинская команда ГКБ №29 имени Баумана сработала быстро и слаженно, чтобы как можно скорее оказать необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Анастасия Федорова, слова которой приводятся в сообщении, рассказала, что пациент поступил с острым ишемическим инсультом: тромб перекрыл кровоток в области мозга, которая отвечает за все важные жизненные функции: дыхание и сердечно-сосудистую систему.
"Если бы вовремя не провели вмешательство, все могло закончиться очень плохо, вплоть до летального исхода", - подчеркнула Федорова.
Уточняется, что врачи восстановили кровоток, чтобы этот участок мозга снова начал получать кислород - это позволило спасти пациента.
"Мы рады, что пациенту своевременно оказали необходимую помощь, и желаем ему скорейшего выздоровления. Московская медицина ежедневно работает для того, чтобы каждый мог получить качественное и современное лечение", - заключается в сообщении.
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