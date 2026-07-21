СМИ: Стармера заметили с пинтой эля после его отставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшего премьер-министра Кира Стармера и экс-министра финансов Рэйчел Ривз заметили в пабе в лондонском районе Кентиш-Тайн после отставки Стармера.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экс-премьер министра Великобритании Кира Стармера заметили с пинтой эля в пабе в лондонском районе Кентиш-Тайн после того, как он покинул свой пост, сообщает британская газета Sun.
Кир Стармер оставил пост премьер-министра в понедельник. Его место занял Энди Бернем.
"Кир Стармер после того, как покинул пост премьера, направился прямиком в его местный паб за пинтой биттера (сорт английского горького эля - ред.)", - говорится в сообщении газеты.
Вместе с экс-премьером в пабе заметили также экс-министра финансов Рэйчел Ривз, сообщает Sun. Газета опубликовала фотографии политиков.