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СМИ: Стармера заметили с пинтой эля после его отставки - РИА Новости, 21.07.2026
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03:57 21.07.2026
СМИ: Стармера заметили с пинтой эля после его отставки

Sun: Стармера заметили с пинтой эля после его отставки

© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOLКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOL
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего премьер-министра Кира Стармера и экс-министра финансов Рэйчел Ривз заметили в пабе в лондонском районе Кентиш-Тайн после отставки Стармера.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экс-премьер министра Великобритании Кира Стармера заметили с пинтой эля в пабе в лондонском районе Кентиш-Тайн после того, как он покинул свой пост, сообщает британская газета Sun.
Кир Стармер оставил пост премьер-министра в понедельник. Его место занял Энди Бернем.
"Кир Стармер после того, как покинул пост премьера, направился прямиком в его местный паб за пинтой биттера (сорт английского горького эля - ред.)", - говорится в сообщении газеты.
Вместе с экс-премьером в пабе заметили также экс-министра финансов Рэйчел Ривз, сообщает Sun. Газета опубликовала фотографии политиков.
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