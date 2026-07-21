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Эксперт рассказала, кому в России положен увеличенный отпуск - РИА Новости, 21.07.2026
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03:20 21.07.2026
Эксперт рассказала, кому в России положен увеличенный отпуск

РИА Новости: увеличенный отпуск положен педагогам и государственным служащим

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© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск положен педагогам, государственным и муниципальным служащим, подросткам, инвалидам, ученым и работникам, занятым на работах с химическим оружием.
  • Существуют категории работников, которым положен оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней: несовершеннолетние — 31 календарный день, инвалиды всех групп — не менее 30 календарных дней, педагогические работники — от 42 до 56 календарных дней.
  • Работодатели могут увеличить продолжительность ежегодного отпуска и для других сотрудников, если такая норма закреплена в коллективном договоре или локальном нормативном акте организации.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск положен педагогам, государственным и муниципальным служащим, подросткам, инвалидам, ученым и работникам, занятым на работах с химическим оружием, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.
В трудовом праве существуют понятия удлиненного основного отпуска продолжительностью более 28 календарных дней и дополнительного оплачиваемого отпуска, который предоставляется сверх основного.
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"Работники, которым положен оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней: несовершеннолетние... 31 календарный день в любое удобное для них время; инвалиды всех групп - не менее 30 календарных дней; педагогические работники - от 42 до 56 календарных дней", - сказала Колодяжная.
Она уточнила, что увеличенный отпуск также положен государственным и муниципальным служащим, ученым и лицам, работающим с химическим оружием.
По словам преподавателя, отдельные категории россиян имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сверх основного. К ним Колодяжная отнесла сотрудников с ненормированным рабочим днем, работников вредных и опасных производств, жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, медработников, спортсменов и тренеров, а также граждан, пострадавших от радиации.
Работодатели могут увеличить продолжительность ежегодного отпуска и для других сотрудников, если такая норма закреплена в коллективном договоре или локальном нормативном акте организации, заключила специалист.
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