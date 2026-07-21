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Турагент объяснила причину высоких цен на отдых в Турции - РИА Новости, 21.07.2026
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Туризм
 
04:44 21.07.2026
Турагент объяснила причину высоких цен на отдых в Турции

Озтекин: рост затрат турецкого турсектора является причиной высоких цен на отдых

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкое побережье Антальи
Турецкое побережье Антальи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Турецкое побережье Антальи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристический сектор Турции столкнулся с ростом затрат, который не компенсируется текущим курсом иностранной валюты.
  • Высокая инфляция и рост расходов участников туристического рынка нивелируют эффект ослабления лиры.
  • Конфликты в регионе и рост операционных расходов также оказывают негативное влияние на туризм в Турции.
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Рост затрат турецкого туристического сектора, который уже не компенсируется текущим курсом иностранной валюты, остается одной из причин высоких цен на отдых в стране, заявила РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.
Приближение курса доллара в Турции к историческому максимуму - около 47 лир - не сделало отдых дешевле для иностранцев. Несмотря на ослабление лиры, эффект девальвации практически нивелировали высокая инфляция, составившая в июне около 32% в годовом выражении, и продолжающийся рост расходов гостиниц, ресторанов и других участников туристического рынка.
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"Рост наших расходов уже не компенсируется текущим курсом иностранной валюты. Несмотря на увеличение доходов, издержки туристического бизнеса растут такими же высокими темпами, поэтому сектор рассчитывает на продление мер государственной поддержки", - заявила Озтекин.
Турагент отметила, что негативное влияние на туризм оказывают продолжающиеся конфликты в регионе, в том числе российско-украинский и напряженность на Ближнем Востоке. Кроме того, отрасль сталкивается с ростом операционных расходов, а нынешний курс иностранной валюты уже не покрывает увеличившиеся издержки.
Представители отрасли в беседе с РИА Новости отмечают, что рост стоимости рабочей силы, коммунальных услуг, продуктов питания и других операционных расходов вынуждает отели и туристические компании сохранять высокие цены на размещение и услуги, несмотря на ослабление национальной валюты. Именно поэтому Турция, долгое время считавшаяся одним из наиболее доступных направлений для отдыха, в последние годы заметно подорожала для иностранцев.
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