Турагент объяснила причину высоких цен на отдых в Турции

АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Рост затрат турецкого туристического сектора, который уже не компенсируется текущим курсом иностранной валюты, остается одной из причин высоких цен на отдых в стране, заявила РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.

"Рост наших расходов уже не компенсируется текущим курсом иностранной валюты. Несмотря на увеличение доходов, издержки туристического бизнеса растут такими же высокими темпами, поэтому сектор рассчитывает на продление мер государственной поддержки", - заявила Озтекин.

Представители отрасли в беседе с РИА Новости отмечают, что рост стоимости рабочей силы, коммунальных услуг, продуктов питания и других операционных расходов вынуждает отели и туристические компании сохранять высокие цены на размещение и услуги, несмотря на ослабление национальной валюты. Именно поэтому Турция, долгое время считавшаяся одним из наиболее доступных направлений для отдыха, в последние годы заметно подорожала для иностранцев.