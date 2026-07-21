Водителям разрешили не иметь при себе распечатку электронного полиса ОСАГО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водителей не будут наказывать за отсутствие бумажной копии ОСАГО, говорится в материалах Верховного суда.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Водителей не будут наказывать за отсутствие бумажной копии ОСАГО, говорится в материалах Верховного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них описывается случай, когда мужчину оштрафовали на 500 рублей за то, что вел машину, не имея при себе страхового полиса. Однако при проверке он предъявил сотрудникам ДПС все необходимые документы и пояснил, что оформил ОСАГО только в электронном виде.
Водитель обратился с жалобой в суд. Там пояснили, что ответственность за отсутствие распечатанной копии страховки наступает, только если документ изначально выдали на бланке.
"Таким образом, <...> полис, оформленный в виде электронного документа, не образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью два статьи 12.3 КоАП", — приводится в материалах позиция ВС.
Суд отменил штраф и прекратил производство по этому делу.
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