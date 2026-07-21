Рейтинг@Mail.ru
Водителям разрешили не иметь при себе распечатку электронного полиса ОСАГО - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 21.07.2026 (обновлено: 11:34 21.07.2026)
Водителям разрешили не иметь при себе распечатку электронного полиса ОСАГО

Верховный суд разрешил не возить с собой распечатку электронного полиса ОСАГО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Электронный страховой полис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водителей не будут наказывать за отсутствие бумажной копии ОСАГО, говорится в материалах Верховного суда.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Водителей не будут наказывать за отсутствие бумажной копии ОСАГО, говорится в материалах Верховного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них описывается случай, когда мужчину оштрафовали на 500 рублей за то, что вел машину, не имея при себе страхового полиса. Однако при проверке он предъявил сотрудникам ДПС все необходимые документы и пояснил, что оформил ОСАГО только в электронном виде.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
ЦБ изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО
30 июня, 11:17
Водитель обратился с жалобой в суд. Там пояснили, что ответственность за отсутствие распечатанной копии страховки наступает, только если документ изначально выдали на бланке.
"Таким образом, <...> полис, оформленный в виде электронного документа, не образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью два статьи 12.3 КоАП", — приводится в материалах позиция ВС.
Суд отменил штраф и прекратил производство по этому делу.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Россиянам рассказали, какие штрафы могут исчезнуть
16 июля, 03:18
 
АвтоРоссияОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала