Водителям разрешили не иметь при себе распечатку электронного полиса ОСАГО

Краткий пересказ от РИА ИИ Водителей не будут наказывать за отсутствие бумажной копии ОСАГО, говорится в материалах Верховного суда.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Водителей не будут наказывать за отсутствие бумажной копии ОСАГО, говорится в материалах Верховного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них описывается случай, когда мужчину оштрафовали на 500 рублей за то, что вел машину, не имея при себе страхового полиса. Однако при проверке он предъявил сотрудникам ДПС все необходимые документы и пояснил, что оформил ОСАГО только в электронном виде.

Водитель обратился с жалобой в суд. Там пояснили, что ответственность за отсутствие распечатанной копии страховки наступает, только если документ изначально выдали на бланке.

"Таким образом, <...> полис, оформленный в виде электронного документа, не образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью два статьи 12.3 КоАП", — приводится в материалах позиция ВС.