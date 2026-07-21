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Филиппо назвал операцию против партии Орбана диктатурой - РИА Новости, 21.07.2026
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18:37 21.07.2026
Филиппо назвал операцию против партии Орбана диктатурой

Филиппо назвал операцию правоохранителей Венгрии против партии Орбана диктатурой

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал диктатурой операцию венгерских правоохранителей против оппозиционной партии "Фидес".
  • Партия "Фидес" заявила, что к ней в офис без предупреждения пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных.
  • Филиппо раскритиковал ценности ЕС, заявив, что они представляют собой цензуру, диктатуру и тоталитаризм.
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал диктатурой операцию венгерских правоохранителей против оппозиционной партии "Фидес", лидером которой является экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.
Во вторник партия "Фидес" заявила, что к ней в офис без предупреждения пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных. В "Фидес" назвали происходящее "насильственным произволом" правящей партии премьера "Тиса". Как заявил Орбан, его партию хотят юридически уничтожить.
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"ДИКТАТУРА!.. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, любимец ЕС, начал внезапную и масштабную полицейскую операцию против партии Виктора Орбана, "Фидес"!... ЕС и его марионетки в государствах-членах становятся все более тоталитарными", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Филиппо также раскритиковал "ценности" ЕС, заявив, что в реальности они представляют собой цензуру, диктатуру и "все более бесстыдный тоталитаризм".
Ранее лидер парламентской фракции французской оппозиционной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, комментируя ситуацию операцией венгерских правоохранителей против партии "Фидес", заявила, что Мадьяр при поддержке Еврокомиссии нарушает демократические правила.
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