Смольянинов* избежал оплаты задолженности по кредитам в России

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) избежал оплаты задолженности по кредитам на более чем 100 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В декабре 2025 года агентство со ссылкой на материалы приставов сообщало, что в отношении Смольянинова* было возбуждено три исполнительных производства о взыскании в сумме более чем 110 тысяч рублей долга, при этом из них почти 95 тысяч рублей касались кредитных платежей, а еще 16 тысяч рублей - задолженностей по исполнительным документам.