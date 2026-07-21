Смольянинов* избежал оплаты задолженности по кредитам в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении Артура Смольянинова* было возбуждено три исполнительных производства о взыскании задолженности более чем на 110 тысяч рублей, большая часть из которых касалась кредитных платежей.
- Исполнительное производство по взысканию задолженности по кредитным платежам на сумму свыше 101 тысячи рублей было прекращено из-за невозможности установить местоположение должника или его активов.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) избежал оплаты задолженности по кредитам на более чем 100 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В декабре 2025 года агентство со ссылкой на материалы приставов сообщало, что в отношении Смольянинова* было возбуждено три исполнительных производства о взыскании в сумме более чем 110 тысяч рублей долга, при этом из них почти 95 тысяч рублей касались кредитных платежей, а еще 16 тысяч рублей - задолженностей по исполнительным документам.
По данным на 20 июля, Смольянинов* избежал оплаты свыше 101 тысячи рублей задолженности по кредитным платежам. Соответствующее исполнительное производство было прекращено в январе из-за "отсутствия возможности установить местоположение должника либо его активов". Кроме того, за актером не числится неоконченных производств.
В апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил Смольянинова* к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Актер объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента