В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность.
- Опасность была объявлена в 20:45 по московскому времени.
НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
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"На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс".
Опасность объявлена в 20.45 мск.
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