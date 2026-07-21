В Саратовской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Саратовской области была объявлена ракетная опасность, особый режим действовал с 3:32 мск.
- Ракетная опасность отменена в 4:27 мск, система РСЧС сообщила об отбое.
САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Саратовской области, сообщает система РСЧС.
Особый режим в регионе начал действовать в 3.32 мск. Сообщение об отбое пришло в 4.27 мск.
"Отбой ракетной опасности, на территории Саратовской области, 21.07.2026. Возвращайтесь к месту работы или проживания", - говорится в сообщении системы РСЧС.
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