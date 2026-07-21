В Саратовской области объявили ракетную и беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Саратовской области объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности.
- Жителям рекомендовано не подходить к окнам, пройти вглубь комнат и укрыться в безопасном месте в случае нахождения на улице или в автотранспорте.
САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости. Режимы ракетной и беспилотной опасности объявлены на территории Саратовской области, сообщают РСЧС и губернатор Роман Бусаргин.
"От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Чуть позже от системы РСЧС жителям поступили сообщения о ракетной опасности. Людям посоветовали не подходить к окнам и пройти вглубь комнат. В случае нахождения на улице или в автотранспорте следует укрыться в безопасном месте.
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