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В мурманском заповеднике рассказали, когда можно вернуть норвежских оленей - РИА Новости, 21.07.2026
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11:07 21.07.2026 (обновлено: 11:15 21.07.2026)
В мурманском заповеднике рассказали, когда можно вернуть норвежских оленей

Поликарпова: вернуть перешедших границу с РФ оленей можно только зимой

© Фото : Заповедник "Пасвик"/ВКонтактеНорвежские олени на территории заповедника "Пасвик" в Мурманской области
Норвежские олени на территории заповедника Пасвик в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Заповедник "Пасвик"/ВКонтакте
Норвежские олени на территории заповедника "Пасвик" в Мурманской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 30 норвежских оленей пересекли границу и оказались на территории России, при этом их владельцы не могут приехать и забрать своих животных.
  • Возвращать оленей в Норвегию летом нереально, так как их обычно возвращают зимой на снегоходах, а олени, перешедшие границу, уже далеко разбрелись по территории Печенгского округа.
  • Руководство заповедника «Пасвик» направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей на российской территории в сумме 47 миллионов крон.
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Вернуть домой перешедших границу с Россией норвежских оленей, которые разбрелись по Печенгскому округу Мурманской области, летом нереально, рассказала РИА Новости директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова.
Ранее в норвежской прессе появились сообщения, что порядка 30 оленей пересекли границу и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать в соседнюю страну и забрать своих животных.
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"Возвращать их сейчас нереально, потому что мы возвращаем только в зимний период, когда можем перемещаться по территории на снегоходах. К тому же, если они, перейдя границу, уже так далеко ушли, я предполагаю, что здесь их никто собирать в группу не будет", - отметила Поликарпова.
В прежние годы зимой часть оленей удавалось возвращать на территорию Норвегии, однако отлавливать всех животных, которые разбрелись по территории Печенгского округа, – задача сложная и практически нереальная. Как предполагает директор заповедника, если перешедшие границу олени останутся в России, они постепенно могут одичать и превратиться в местную достопримечательность.
"Нам довольно часто звонят в заповедник и просят: "Помогите оленям, они тут бегают где-то на асфальте". Но мы объясняем, что не надо вмешиваться, они хоть и домашние, но подходить к ним не нужно. Можно просто созерцать этих животных в дикой природе", - объяснила директор заповедника.
По ее словам, лет 10 назад на российскую территорию из Норвегии перешло порядка 400 особей, поэтому цифра в 30 оленей – не такая уж большая. Олени переходят границу каждый год – переплывают пограничную реку Паз или переходят по льду. В этом году они, по наблюдению сотрудников заповедника, впервые перепрыгнули колючую проволоку.
В 2024 году руководство заповедника "Пасвик" направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон. По словам Поликарповой, этот процесс находится в стадии переговоров.
Территория заповедника "Пасвик" - узкая полоса, вытянутая на 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. "Пасвик" является единственным в России заповедником, который полностью расположен в пограничной зоне.
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