Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Норвежские олени впервые преодолели колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области.

Владельцы оленей не могут получить визы, чтобы приехать в Россию и забрать своих животных.

Руководство заповедника «Пасвик» направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей на российской территории.

МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Норвежские олени, которые каждый год пересекают границу и оказываются на территории России, впервые преодолели колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области, сообщила РИА Новости директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова.

Ранее в норвежской прессе появились сообщения о том, что порядка 30 оленей пересекли границу с Россией и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать в соседнюю страну и забрать своих животных.

"Олени пришли в заповедник еще зимой, сейчас уже разбрелись. Я удивлена, почему только сейчас появилась эта информация. Олени держались в заповеднике и его окрестностях группами. Причем они впервые перепрыгнули через колючую проволоку, мы сами не знали, что олени так могут сделать", - сказала Поликарпова.

По ее словам, встречались группы по 10-12 оленей, их видели между поселками Никель и Раякоски, в районе Заполярного. Олени могли разбрестись по территории заповедника и его окрестностей, большими группами они сейчас не держатся. При этом в "Пасвике" других оленей нет, так что в любом случае все встреченные животные оказываются "перебежчиками" с территории Норвегии. К тому же у этих животных есть метки и ошейники.

В 2024 году руководство заповедника "Пасвик" направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон. По словам Поликарповой, этот процесс находится в стадии переговоров.