Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвежские олени впервые преодолели колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области.
- Владельцы оленей не могут получить визы, чтобы приехать в Россию и забрать своих животных.
- Руководство заповедника «Пасвик» направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей на российской территории.
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Норвежские олени, которые каждый год пересекают границу и оказываются на территории России, впервые преодолели колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области, сообщила РИА Новости директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова.
Ранее в норвежской прессе появились сообщения о том, что порядка 30 оленей пересекли границу с Россией и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать в соседнюю страну и забрать своих животных.
"Олени пришли в заповедник еще зимой, сейчас уже разбрелись. Я удивлена, почему только сейчас появилась эта информация. Олени держались в заповеднике и его окрестностях группами. Причем они впервые перепрыгнули через колючую проволоку, мы сами не знали, что олени так могут сделать", - сказала Поликарпова.
По ее словам, встречались группы по 10-12 оленей, их видели между поселками Никель и Раякоски, в районе Заполярного. Олени могли разбрестись по территории заповедника и его окрестностей, большими группами они сейчас не держатся. При этом в "Пасвике" других оленей нет, так что в любом случае все встреченные животные оказываются "перебежчиками" с территории Норвегии. К тому же у этих животных есть метки и ошейники.
В 2024 году руководство заповедника "Пасвик" направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон. По словам Поликарповой, этот процесс находится в стадии переговоров.
Территория заповедника "Пасвик" - узкая полоса, вытянутая на 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. "Пасвик" является единственным в России заповедником, который полностью расположен в пограничной зоне. Уже много лет частные олени из Норвегии заходят на территорию заповедника через границу по реке Паз – переплывают ее или переходят по льду – и пасутся на российской территории.
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