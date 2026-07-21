Рейтинг@Mail.ru
Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 21.07.2026 (обновлено: 11:21 21.07.2026)
Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией

Около 30 норвежских оленей пересекли границу с РФ, перепрыгнув колючую проволоку

© Фото : Заповедник "Пасвик"/ВКонтактеНорвежские олени на территории заповедника "Пасвик" в Мурманской области
Норвежские олени на территории заповедника Пасвик в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Заповедник "Пасвик"/ВКонтакте
Норвежские олени на территории заповедника "Пасвик" в Мурманской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежские олени впервые преодолели колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области.
  • Владельцы оленей не могут получить визы, чтобы приехать в Россию и забрать своих животных.
  • Руководство заповедника «Пасвик» направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей на российской территории.
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Норвежские олени, которые каждый год пересекают границу и оказываются на территории России, впервые преодолели колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области, сообщила РИА Новости директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова.
Ранее в норвежской прессе появились сообщения о том, что порядка 30 оленей пересекли границу с Россией и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать в соседнюю страну и забрать своих животных.
Северный олень - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
На Таймыре появится уникальное стадо домашних северных оленей
8 июля, 08:48
"Олени пришли в заповедник еще зимой, сейчас уже разбрелись. Я удивлена, почему только сейчас появилась эта информация. Олени держались в заповеднике и его окрестностях группами. Причем они впервые перепрыгнули через колючую проволоку, мы сами не знали, что олени так могут сделать", - сказала Поликарпова.
По ее словам, встречались группы по 10-12 оленей, их видели между поселками Никель и Раякоски, в районе Заполярного. Олени могли разбрестись по территории заповедника и его окрестностей, большими группами они сейчас не держатся. При этом в "Пасвике" других оленей нет, так что в любом случае все встреченные животные оказываются "перебежчиками" с территории Норвегии. К тому же у этих животных есть метки и ошейники.
В 2024 году руководство заповедника "Пасвик" направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон. По словам Поликарповой, этот процесс находится в стадии переговоров.
Территория заповедника "Пасвик" - узкая полоса, вытянутая на 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. "Пасвик" является единственным в России заповедником, который полностью расположен в пограничной зоне. Уже много лет частные олени из Норвегии заходят на территорию заповедника через границу по реке Паз – переплывают ее или переходят по льду – и пасутся на российской территории.
Северный олень пасется в тундре - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Названо число северных оленей в России
11 апреля, 07:20
 
РоссияНорвегияМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала