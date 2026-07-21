Во Внуково сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту «Внуково» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропортах Иваново и Сочи сняли ограничения
Вчера, 10:32