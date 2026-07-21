Рейтинг@Mail.ru
Почти 70 россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю, сообщил Мирошник - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 21.07.2026
Почти 70 россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю, сообщил Мирошник

Мирошник: почти 70 жителей России погибли от обстрелов ВСУ за неделю

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За неделю от обстрелов украинских боевиков погибли 69 мирных жителей России.
  • На удары украинских дронов пришлось 97% всех пострадавших и погибших, или 423 человека.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Шестьдесят девять мирных жителей России погибло от обстрелов украинских боевиков за неделю, еще 364 человека пострадали, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 69 человек, в том числе два ребенка", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что на удары украинских дронов пришлось 97% всех пострадавших и погибших, или 423 человека.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Киев усилил удары по гражданским из-за провалов в зоне СВО, заявил Мирошник
07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала