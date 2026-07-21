Почти 70 россиян погибли от обстрелов ВСУ за неделю, сообщил Мирошник

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Шестьдесят девять мирных жителей России погибло от обстрелов украинских боевиков за неделю, еще 364 человека пострадали, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 69 человек, в том числе два ребенка", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.