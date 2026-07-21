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Нутрициолог объяснила, почему нельзя полностью исключать углеводы - РИА Новости, 21.07.2026
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15:48 21.07.2026 (обновлено: 16:06 21.07.2026)
Нутрициолог объяснила, почему нельзя полностью исключать углеводы

Нутрициолог Селиванова: углеводы необходимы для работы мозга и мышц

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициолог Ирина Селиванова рассказала, что углеводы необходимы для питания мозга и работы мышц, поэтому их не стоит полностью исключать из рациона.
  • По словам эксперта, ключ к правильному употреблению углеводов — выбор полезных продуктов, таких как овощи, зелень, цельные крупы и бобовые.
  • Основную часть сложных углеводов лучше употреблять в первой половине дня, чтобы обеспечить организм энергией.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Углеводы необходимы для питания мозга и работы мышц, поэтому не стоит их полностью исключать из рациона, рассказала нутрициолог Ирина Селиванова.
"Мода на низкоуглеводные диеты заставляет людей годами отказываться от гарниров, но такая стратегия редко дает желаемый результат. Углеводы остаются главным источником энергии для мозга и мышц, поэтому полностью исключать их нет смысла. При этом организм реагирует на них по-разному. Шоколадный батончик и гречневая каша для метаболизма - не одно и то же", - сказала Селиванова NEWS.ru.
По словам эксперта, ключ к правильному употреблению углеводов - выбор полезных продуктов, таких как овощи, зелень, цельные крупы и бобовые, а сахар и изделия из муки высшего сорта следует максимально ограничить.
Кроме того, Селиванова добавила, что питание должно соответствовать уровню активности, а основную часть сложных углеводов лучше употреблять в первой половине дня, чтобы обеспечить организм энергией, а не откладывать ее в жир.
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