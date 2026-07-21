Новосибирский подросток выстрелил в сторону женщины из-за замечания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток в Новосибирске выстрелил в сторону женщины, которая сделала его компании замечание за взрывы петард.
- Инцидент произошел в жилмассиве «Просторный».
- Полиция проводит проверку и выясняет вид оружия, из которого были совершены выстрелы.
НОВОСИБИРСК, 21 июл - РИА Новости. Новосибирский подросток выстрелил в сторону женщины, которая сделала его компании замечание за взрывы петард, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В соцсетях появился видеоролик, на котором молодые люди сидят на лавочке в жилмассиве "Просторный" в Новосибирске. Один из подростков достает пистолет и совершает несколько выстрелов в сторону снимающего. В комментарии к посту сказано, что компания взрывала петарды. Одна из местных жительниц сделала им замечание, после чего молодой человек достал пистолет и несколько раз выстрелил в ее сторону.
"В отдел полиции № 8 "Кировский" УМВД России по городу Новосибирску поступило заявление от жителя одного из домов, расположенного в жилмассиве "Просторный". Заявитель сообщил, что несовершеннолетний, находясь в компании сверстников во дворе дома по улице В. Шевелева, произвел выстрел в направлении женщины, сделавшей им замечание", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейскими проводится проверка случившегося, выясняется вид оружия, из которого были совершены выстрелы.