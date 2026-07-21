Рейтинг@Mail.ru
Новосибирский подросток выстрелил в сторону женщины из-за замечания - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 21.07.2026
Новосибирский подросток выстрелил в сторону женщины из-за замечания

УМВД: новосибирский подросток выстрелил в сторону женщины из-за замечания

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток в Новосибирске выстрелил в сторону женщины, которая сделала его компании замечание за взрывы петард.
  • Инцидент произошел в жилмассиве «Просторный».
  • Полиция проводит проверку и выясняет вид оружия, из которого были совершены выстрелы.
НОВОСИБИРСК, 21 июл - РИА Новости. Новосибирский подросток выстрелил в сторону женщины, которая сделала его компании замечание за взрывы петард, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В соцсетях появился видеоролик, на котором молодые люди сидят на лавочке в жилмассиве "Просторный" в Новосибирске. Один из подростков достает пистолет и совершает несколько выстрелов в сторону снимающего. В комментарии к посту сказано, что компания взрывала петарды. Одна из местных жительниц сделала им замечание, после чего молодой человек достал пистолет и несколько раз выстрелил в ее сторону.
"В отдел полиции № 8 "Кировский" УМВД России по городу Новосибирску поступило заявление от жителя одного из домов, расположенного в жилмассиве "Просторный". Заявитель сообщил, что несовершеннолетний, находясь в компании сверстников во дворе дома по улице В. Шевелева, произвел выстрел в направлении женщины, сделавшей им замечание", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейскими проводится проверка случившегося, выясняется вид оружия, из которого были совершены выстрелы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Подросток в Петербурге мог поджечь заправку из-за знакомства с девушкой
17 июля, 22:06
 
ПроисшествияНовосибирскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала