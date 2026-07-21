Жителя Кубани задержали за оправдание ударов ВСУ по Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Новороссийска задержали за публичное оправдание ракетных ударов ВСУ по Курской области.

Эксперт выявил в комментариях задержанного контекст, оправдывающий террористическую деятельность.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Житель Новороссийска задержан за публичное оправдание в интернете ракетных ударов ВСУ по Курской области, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.

"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин РФ, который обвиняется в публичном оправдании террористической деятельности. Двадцатидевятилетний житель города Новороссийска, сторонник украинской националистской идеологии, с использованием персональной учетной записи размещал в публичном Telegram-канале комментарии, в которых оправдывал ракетные удары ВСУ по территории Курской области", - сказали в ведомстве.

В УФСБ отметили, что эксперт с лингвистической квалификацией выявил в провокационных комментариях контекст, оправдывающий террористическую деятельность ВСУ.