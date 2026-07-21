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Жителя Кубани задержали за оправдание ударов ВСУ по Курской области - РИА Новости, 21.07.2026
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12:22 21.07.2026
Жителя Кубани задержали за оправдание ударов ВСУ по Курской области

Жителя Новороссийска задержали за оправдание ударов ВСУ по Курской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Новороссийска задержали за публичное оправдание ракетных ударов ВСУ по Курской области.
  • Эксперт выявил в комментариях задержанного контекст, оправдывающий террористическую деятельность.
  • В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Житель Новороссийска задержан за публичное оправдание в интернете ракетных ударов ВСУ по Курской области, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин РФ, который обвиняется в публичном оправдании террористической деятельности. Двадцатидевятилетний житель города Новороссийска, сторонник украинской националистской идеологии, с использованием персональной учетной записи размещал в публичном Telegram-канале комментарии, в которых оправдывал ракетные удары ВСУ по территории Курской области", - сказали в ведомстве.
В УФСБ отметили, что эксперт с лингвистической квалификацией выявил в провокационных комментариях контекст, оправдывающий террористическую деятельность ВСУ.
По данным ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России - "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Ему грозит ли до семи лет лишения свободы.
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