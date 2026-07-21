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Новак обсудил с главой Запорожской области ситуацию с топливом в регионе - РИА Новости, 21.07.2026
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15:07 21.07.2026 (обновлено: 15:17 21.07.2026)
Новак обсудил с главой Запорожской области ситуацию с топливом в регионе

Новак и Балицкий обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов в Запорожской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов в регионе.
  • В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию федеральных и региональных властей, отраслевых компаний и поставщиков для поддержания стабильного снабжения региона топливом.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов в регионе, сообщило правительство РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. В рамках беседы обсуждалась ситуация на региональном рынке нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стороны обсудили надежное обеспечение потребителей топливом, уровень текущих запасов, реализуемые меры, необходимые для поддержания стабильного снабжения региона.
Особое внимание было уделено взаимодействию федеральных и региональных властей, отраслевых компаний и поставщиков. Отмечена необходимость оперативной координации поставок, регулярного мониторинга имеющихся объемов и своевременного реагирования на изменение спроса.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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