Новак обсудил с главой Запорожской области ситуацию с топливом в регионе

Особое внимание было уделено взаимодействию федеральных и региональных властей, отраслевых компаний и поставщиков. Отмечена необходимость оперативной координации поставок, регулярного мониторинга имеющихся объемов и своевременного реагирования на изменение спроса.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.