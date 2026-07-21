Новак обсудил с главой Запорожской области ситуацию с топливом в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов в регионе.
- В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию федеральных и региональных властей, отраслевых компаний и поставщиков для поддержания стабильного снабжения региона топливом.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов в регионе, сообщило правительство РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. В рамках беседы обсуждалась ситуация на региональном рынке нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили надежное обеспечение потребителей топливом, уровень текущих запасов, реализуемые меры, необходимые для поддержания стабильного снабжения региона.
Особое внимание было уделено взаимодействию федеральных и региональных властей, отраслевых компаний и поставщиков. Отмечена необходимость оперативной координации поставок, регулярного мониторинга имеющихся объемов и своевременного реагирования на изменение спроса.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.