Новак заявил о напряженной ситуации с топливом в отдельных регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отдельных регионах России сохраняется напряженная ситуация с топливом, заявил вице-премьер Александр Новак.
- Власти обсудили с компаниями меры по наполнению регионов нефтепродуктами в точечном режиме.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Напряженная ситуация с топливом сохраняется в отдельных регионах России, власти в точечном режиме обсудили с компаниями, как наполнить их нефтепродуктами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Правительство РФ провело очередное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.
"Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами", - сказал по итогам совещания Новак, чьи слова приводит ИС "Вести".