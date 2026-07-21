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Новак заявил о напряженной ситуации с топливом в отдельных регионах - РИА Новости, 21.07.2026
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13:48 21.07.2026
Новак заявил о напряженной ситуации с топливом в отдельных регионах

Новак: в отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация с топливом

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Александр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отдельных регионах России сохраняется напряженная ситуация с топливом, заявил вице-премьер Александр Новак.
  • Власти обсудили с компаниями меры по наполнению регионов нефтепродуктами в точечном режиме.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Напряженная ситуация с топливом сохраняется в отдельных регионах России, власти в точечном режиме обсудили с компаниями, как наполнить их нефтепродуктами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Правительство РФ провело очередное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.
"Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами", - сказал по итогам совещания Новак, чьи слова приводит ИС "Вести".
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