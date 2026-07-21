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Рынок топлива в России начал стабилизироваться, заявил Новак - РИА Новости, 21.07.2026
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13:31 21.07.2026 (обновлено: 13:35 21.07.2026)
Рынок топлива в России начал стабилизироваться, заявил Новак

Новак: топливный рынок частично стабилизируется после принятых мер

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер.
  • Александр Новак отметил, что в регионах снимаются ограничения, увеличивается количество работающих заправок и уменьшаются очереди.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Правительство РФ провело очередное совещание по ситуации на рынке топлива. По словам Новака, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.
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"Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей", - сказал Новак по итогам совещания, его слова приводит ИС "Вести".
Речь идет, в частности, о запрете экспорта топлива, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, увеличении объемов производства, а также переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период. Эти шаги, как отметил Новак, направлены на то, чтобы увеличить поставки топлива на внутренний рынок.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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