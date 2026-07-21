Рынок топлива в России начал стабилизироваться, заявил Новак

Речь идет, в частности, о запрете экспорта топлива, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, увеличении объемов производства, а также переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период. Эти шаги, как отметил Новак, направлены на то, чтобы увеличить поставки топлива на внутренний рынок.