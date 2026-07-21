Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой с начала лета, минимальная температура составила плюс 19,2 градуса.
- Предыдущая самая теплая ночь была 3 июля с температурой плюс 19,1 градуса.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета, минимальная температура составила плюс 19,2 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой нынешним летом. На ВДНХ минимальная температура составила 19,2 градуса", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что ранее самая теплая ночь со значением плюс 19,1 градуса была 3 июля.
"Ночь на среду, 22 июля, будет такой же теплой", - подчеркнула она.