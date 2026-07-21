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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета - РИА Новости, 21.07.2026
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10:15 21.07.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета

Синоптик Позднякова: ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой с начала лета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФонтанный комплекс "Годы войны" в парке Победы на Поклонной горе в Москве
Фонтанный комплекс Годы войны в парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фонтанный комплекс "Годы войны" в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой с начала лета, минимальная температура составила плюс 19,2 градуса.
  • Предыдущая самая теплая ночь была 3 июля с температурой плюс 19,1 градуса.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета, минимальная температура составила плюс 19,2 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой нынешним летом. На ВДНХ минимальная температура составила 19,2 градуса", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что ранее самая теплая ночь со значением плюс 19,1 градуса была 3 июля.
"Ночь на среду, 22 июля, будет такой же теплой", - подчеркнула она.
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