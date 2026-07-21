Николаев встретился с победителями конкурса "Лидеры России. Команда"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с победителями всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России. Команда" и поздравил команду управления Федеральной налоговой службы по региону с высоким результатом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николаев также пожелал успешного выступления в суперфинале, который состоится в сентябре.

"Очень рад встретиться с вами и поблагодарить за эту победу. В этом году в командном этапе участвовали 75 тысяч управленцев из России и 66 стран мира. До полуфинала дошли 719 команд, а победителями стали 60 коллективов, в том числе ваш. Мы гордимся вами. Своей победой вы еще раз показали высокий уровень нашего молодого поколения", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Он выразил уверенность, что этот успех станет отличным вкладом в профессиональный рост.

По данным пресс-службы, участникам пришлось соперничать с представителями крупных коммерческих корпораций. Капитан команды, заместитель руководителя республиканского УФНС по Василий Леушкин подтвердил это.

"Для нас большая честь представлять республику на таком масштабном проекте. Мы все работаем в государственной сфере и доказали, что можем на равных конкурировать с представителями крупных коммерческих корпораций", — сказал он.

Сами финалисты рассказали о сложности испытаний. Так, за четыре дня они прошли три тестирования, включая проверку математических знаний и вербальных способностей, а также решили шесть ситуационных задач.