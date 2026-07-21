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Николаев встретился с победителями конкурса "Лидеры России. Команда" - РИА Новости, 21.07.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
09:03 21.07.2026
Николаев встретился с победителями конкурса "Лидеры России. Команда"

Айсен Николаев встретился с победителями конкурса "Лидеры России. Команда"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с победителями всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России. Команда" и поздравил команду управления Федеральной налоговой службы по региону с высоким результатом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николаев также пожелал успешного выступления в суперфинале, который состоится в сентябре.
"Очень рад встретиться с вами и поблагодарить за эту победу. В этом году в командном этапе участвовали 75 тысяч управленцев из России и 66 стран мира. До полуфинала дошли 719 команд, а победителями стали 60 коллективов, в том числе ваш. Мы гордимся вами. Своей победой вы еще раз показали высокий уровень нашего молодого поколения", — приводит пресс-служба слова Николаева.
Он выразил уверенность, что этот успех станет отличным вкладом в профессиональный рост.
По данным пресс-службы, участникам пришлось соперничать с представителями крупных коммерческих корпораций. Капитан команды, заместитель руководителя республиканского УФНС по Василий Леушкин подтвердил это.
"Для нас большая честь представлять республику на таком масштабном проекте. Мы все работаем в государственной сфере и доказали, что можем на равных конкурировать с представителями крупных коммерческих корпораций", — сказал он.
Сами финалисты рассказали о сложности испытаний. Так, за четыре дня они прошли три тестирования, включая проверку математических знаний и вербальных способностей, а также решили шесть ситуационных задач.
Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В шестом сезоне он впервые прошел в командном формате. По итогам отбора 280 команд вышли в финал, а 60 были признаны лучшими. Торжественное награждение победителей состоялось в Национальном центре "Россия". Участие в конкурсе дает управленцам право претендовать на наставничество от ведущих руководителей страны и зачисление в кадровый резерв.
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Республика Саха (Якутия)РоссияАйсен Николаев
 
 
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