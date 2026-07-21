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Коренной выход железной руды обнаружен вблизи древнего поселения под Тулой - РИА Новости, 21.07.2026
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Наука
 
08:00 21.07.2026
Коренной выход железной руды обнаружен вблизи древнего поселения под Тулой

Ученые обнаружили рудопроявление бурого железняка недалеко от Куликова поля

© РИА Новости / Наталья ТюринаКоренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые обнаружили коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области.
  • Геолог Александр Пелевин рассказал, что ранее было доказано — руда для металлургического производства на древних селищах района Куликова поля была местной.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Коренной выход бурого железняка, который мог служить сырьевой базой для древних металлургов, обнаружили ученые во время геологической разведки недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области, сообщили в пресс‑службе музея‑заповедника.
Как рассказал геолог, научный консультант музея‑заповедника "Куликово поле" Александр Пелевин, на древних селищах района Куликова поля археологи давно находили многочисленные свидетельства металлургического производства. Поэтому еще в 1998 году заместитель директора по научной работе музея‑заповедника Андрей Наумов поставил задачу — определить, откуда возили руду.
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14 июля, 09:00
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"Нами были взяты образцы руд из раскопа на селище Колесовка, отобраны образцы руд из ближайших современных рудопроявлений и месторождений, проведены их лабораторные исследования: химический, спектральный анализы, изучение под микроскопом. Мы доказали, что руда — местная, ниоткуда издалека древние люди ее не привозили. Но вот где именно они ее добывали, было неизвестно", — объяснил Пелевин.
По словам геолога, поиски коренного выхода заняли не один год. Сначала были обнаружены отдельные обломки руды на поле вблизи селища Себино, что позволило значительно сузить площадь поиска.
© РИА Новости / Наталья ТюринаМестоположение селища Себино
Местоположение селища Себино
Местоположение селища Себино
© РИА Новости / Наталья Тюрина
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© РИА Новости / Наталья ТюринаМестоположение селища Себино
Местоположение селища Себино
Местоположение селища Себино
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 2
Местоположение селища Себино
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 2
Местоположение селища Себино
© РИА Новости / Наталья Тюрина
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"И вот в прошлом году при сборе геологической коллекции для музея — в рамках проекта "Русское поле" — на одной из намеченных нами точек, в борту балки, мы вместе с начальником научно‑исследовательского отдела музея Ольгой Буровой обнаружили коренной выход бурого железняка. Не обломки, а целый пласт руды в толще меловых песков, в ненарушенном залегании. Такое рудное тело было выявлено на этой территории впервые", — рассказал Пелевин.
© РИА Новости / Наталья ТюринаКоренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 5
© РИА Новости / Наталья ТюринаКоренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 5
© РИА Новости / Наталья ТюринаКоренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 5
© РИА Новости / Наталья ТюринаКоренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 5
© РИА Новости / Наталья ТюринаКоренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
5 из 5
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 5
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 5
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 5
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 5
Коренной выход бурого железняка недалеко от Куликова поля, вблизи села Суханово Тульской области
© РИА Новости / Наталья Тюрина
5 из 5
Как он уточнил, обнаружение даже такого большого коренного выхода бурого железняка еще не является доказательством того, что древние люди добывали руду именно здесь. Чтобы окончательно подтвердить это, нужно провести археологические работы.
Ученый также напомнил, что значительный вклад в исследование древнерусской металлургии внес заместитель директора по научной работе музея‑заповедника "Куликово поле", кандидат исторических наук Андрей Наумов, ушедший из жизни в этом году.
"Я уверен, Андрей Наумов, несомненно, порадовался бы этой находке", — сказал в заключение Пелевин.
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На Куликовом поле нашли свидетеля юрского периода
19 ноября 2025, 07:00
Александр Пелевин около тридцати лет работает на археологических объектах Куликова поля в составе сводного геофизического отряда геологического факультета МГУ под руководством Михаила Каца.
 
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