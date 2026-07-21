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Самолет ДРЛО НАТО второй день летает над Латвией - РИА Новости, 21.07.2026
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17:47 21.07.2026
Самолет ДРЛО НАТО второй день летает над Латвией

Самолет радиолокационного обнаружения НАТО второй день подряд кружит над Латвией

© AP Photo / Frank AugsteinСамолет Boeing E-3 Sentry AWACS
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летает в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги и над акваторией Рижского залива.
  • В понедельник он кружил в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, вылетев из международного аэропорта Шауляй в Литве.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летает в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги и над акваторией Рижского залива, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
В понедельник Boeing E-3A Sentry AWACS кружил в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а также над водами Рижского залива.
Самолет ДРЛО альянса поднялся в небо из международного аэропорта Шауляй, расположенного в Литве. После взлета самолет повернул на север и, войдя в воздушное пространство Латвии, начал двигаться по кругу возле аэропорта Юрмала. Согласно полетным данным, на 15.10 мск Boeing E-3A Sentry AWACS продолжал летать вокруг аэропорта Юрмала со скоростью более 640 километров в час на высоте около 9,5 километра.
Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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