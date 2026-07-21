Самолет ДРЛО НАТО второй день летает над Латвией

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летает в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги и над акваторией Рижского залива.

В понедельник он кружил в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, вылетев из международного аэропорта Шауляй в Литве.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летает в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги и над акваторией Рижского залива, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

В понедельник Boeing E-3A Sentry AWACS кружил в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а также над водами Рижского залива.

Самолет ДРЛО альянса поднялся в небо из международного аэропорта Шауляй, расположенного в Литве. После взлета самолет повернул на север и, войдя в воздушное пространство Латвии, начал двигаться по кругу возле аэропорта Юрмала. Согласно полетным данным, на 15.10 мск Boeing E-3A Sentry AWACS продолжал летать вокруг аэропорта Юрмала со скоростью более 640 километров в час на высоте около 9,5 километра.

Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров.