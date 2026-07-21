Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 совершил полет над Черным морем, двигаясь между Стамбулом и Самсуном.
- Дрон подал сигнал 7600, указывающий на сбой в системе связи, и в настоящее время находится рядом с греческим Критом.
БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Принадлежащий НАТО беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 совершил полет над Черным морем, после чего подал сигнал о потере связи, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Дрон поднялся в воздух с итальянского острова Сицилия днем в понедельник, после чего направился в сторону Черного моря. Там он совершил несколько пролетов между турецкими городами Стамбул и Самсун, с российской стороны моря по центру этой траектории находятся Крым и Севастополь.
Завершив работу над Черным морем, беспилотник взял курс на юго-восток и направился в сторону Средиземного моря. Облетев Кипр с восточной стороны, он сменил курс на запад. В настоящий момент беспилотник находится рядом с греческим Критом и подает сигнал 7600, означающий, что у дрона произошел сбой в системе связи.
В апреле беспилотник модели Northrop Grumman RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия, находясь в небе над Черным морем.